勘魚池鄉道路 南投縣長林明溱指示改善路況

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縣長林明溱（右三）現勘魚池鄉東光村農會分部附近路況情況。（沈揮勝攝）

南投縣長林明溱今天下午會同議員謝明謀、蕭志全前往魚池鄉中明村、共和村及東光村等地會勘7項攸關鄉親生活品質的道路改善工程，這些工程都因年久失修造成路面損壞，影響鄉親安全，他指示工務處盡快籌措經費，設計發包，讓鄉親生活更安全便利。

林明溱與中明村長楊崑欣會勘文化巷道路改善工程，該巷道路面因水溝設計因素，有約400公尺路面有高低差不平情形，經常導致村民機車摔倒意外，且多年未維護，AC路面有粒料析離現象，縣府工務處研議將路面刨除重新封層，讓居民生活更方便、更安全。

隨後轉往共和村，和村長陳慶煌一起會勘長興巷、金井巷、五馬巷支線及加德宮旁道路等道路改善工程。

其中共和村長興巷巷道年久失修，有約280公尺AC路面破損嚴重，影響居民生活及安全，有改善必要，縣府工務處會趕快籌措經費研議改善。

共和村金井巷巷道AC路面已有20年之久，有約300公尺路面破損嚴重，影響行車安全，另有約400公尺沒有鋪設PC路面，影響農產運輸，有改善必要，縣府工務處將儘快籌措經費，改善300公尺AC路面，並將400公尺未鋪設路段，鋪設PC路面，讓居民和農產運輸更安全便利。

共和村五馬巷支線道路有部分路段約100公尺沒有鋪設路面，顛簸難行，影響農民通行，為利於農民耕作及農產運輸，縣府工務處將研議鋪設PC路面，讓農民更安全便利。

共和村加德宮旁道路，約有100公尺路段，AC路面粒料析離破損，影響安全，有改善必要，縣府工務處會儘速研議改善。

村長陳慶煌表示，這4項道路改善工程攸關村民生活及耕作運輸，多年來未曾改善，經地方陳情，議員關心，縣長特地前來會勘了解，並指示工務處盡快改善，村民都很感謝，對縣長和縣府團隊的行動力和行政效率都非常稱許。

東光村慶隆巷10鄰土地宮廟前約112公尺AC路面，因年久失修，造成粒料析離，坑洞難行，有安全之虞。

東光村農會辦事處旁道路及第9鄰連絡道路約有270公尺AC路面因年久失修，粒料析離，且路面與排水溝有明顯落差，影響安全。該2項改善工程在村長林文成及地方人士積極反映陳情後，經實地勘查，都有改善必要，縣府工務處會盡快研議改善。

(中時)