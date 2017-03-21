「媽祖之光」23日登場 大甲警分局實施交管

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大甲警分局彈性實施交通管制。（警方提供）

「媽祖之光」大型演唱會將於23日登場。（鎮瀾宮提供）

台中媽祖國際觀光文化節系列活動－「媽祖之光」大型演唱會將於23日登場，現場參加表演藝人有玖壹壹、朱例靜、吳怡霈、鼓鼓、周湯豪、丁噹、簡愷樂、張兆志等，屆時勢必湧入大量民眾共襄盛舉，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，將視車流狀況彈性實施交通管制。

大甲警分局表示，禁止汽車進入路段及時段為大甲區大安港路(經國路口至新政路口)：3月23日18時至22時；大甲區新政路(經國路口至大安港路口)：3月23日14時至22時。

另外，「媽祖之光」訂於大甲體育場西北側施放煙火，為維護民眾安全，於大甲區新政路(經國路口至大安港路口)嚴格禁止攤販設攤，主辦單位已於大甲體育場內規劃攤販區，敬請攤商配合。

警方除加強周邊交通疏導作為外，亦於場內、外部署防竊檢扒小組，並請警察志工手持LED燈防扒竊標語牌加強宣導，以避免宵小趁機行竊，造成民眾財物損失，希望能讓參與民眾「快樂參加，平安回家」。

(中時)