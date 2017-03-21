殯葬新點子 51元買身後事免煩心
智慧手機人手一機時代，連身後事也能網路上一鍵搞定。業者推出結合生前契約和保險的殯葬新服務，號稱專為50歲以上的熟年族群所設計，只要付51元加入會員，即可享有意外身故的禮儀服務保障，並透過一鍵客服、一鍵履約的簡單設計，為繁瑣的身後事務提供整合禮儀、塔位及代書法律等的一站式服務。
展雲事業股份有限公司總監陳聖中表示，「51國民契約」不需要先針對未來才會使用到的禮儀、塔位付費，也無須長時間定期繳交大額保費，只要新台幣51元即可成為會員，一次入會，終身享有以入會時間的市場價格7.5折起的線上平台會員優惠價格購買禮儀服務、塔位、代書法律等服務的權益，有別於市面上的生前契約或實物保險，不因為時間受到物價上漲、通貨膨脹的影響，一人加入，會員家庭其他成員皆享有此會員優惠價格；這種結合網路和智慧手機，是業界首次推出的新型態。
北市府主任消保官何修蘭指出，此手法純為業者的行銷手段；換言之，消費者是「成為會員」而非與業者簽立殯葬契約，根據法令，提供殯葬服務業者必須有一定資格，消保官提醒消費者，不論是否對此促銷手法買帳、加不加入會員，一旦承購殯葬服務仍必須符合定型化契約應記載不得記載事項，這與加入會員是兩回事。
台北市殯葬管理處長黃雯婷指出，「生前契約」由於業者向客戶收費的7成依法必須信託，不得先動支，業者過去因資金靈活度受限制，因此推動的意願不算高；近期雖有立委倡議修改法令，增加資金調度靈活性，但修法仍待時日。至於實物保險則是客戶生前投保，在往生後以禮儀或實物來償付兌現的一種保險型態；業者新推的「51國民契約」可視為結合保險和生前契約的新變形，但有無違反殯葬管理條例，業者收費必先信託的條文，有待進一步認定。
(中時)
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