郭泰源抱病帶兵 高志綱：帶心的好教練

郭泰源（中）抱病帶中華隊拚戰經典賽。（本報資料照）

中華對總教練郭泰源帶兵出征經典賽，但返台後因病住院5天，昨日才出院，聽到這消息，統一獅捕手高志綱坦言嚇了一跳，看著郭總背負龐大壓力抱病帶隊，他也直呼：「中華隊教練真的不是人當的。」

經典賽最後一場對上韓國之戰，郭泰源就因身體不適未參與賽後記者會，今天消息傳出，郭泰源在帶隊期間就已生病，返台後住院5天，昨日在55歲生日當天出院。高志綱提到，自己在得知消息後也嚇了一跳，「當時看電視（經典賽）就覺得他看起來氣色很不好，很虛的感覺。」

抱病撐到經典賽打完才回國治療，在國家隊和統一獅都曾給郭總帶過的高志綱說：「他那麼在乎球隊的人，不可能放著中華隊不管。」得知郭總已在昨日出院，高志綱一再提到，「希望他沒事。」

這次郭泰源帶兵出征經典賽，但中華隊以3連敗收場，總教練飽受外界批評，高志綱則力挺郭總，「他都會去了解選手的需求，知道大家都是職業選手，訓練也都會給大家一些空間，這些是好的教練常有的特質，而且他能帶心，所以大家會那麼支持他，他是好教練。」

(中時電子報)