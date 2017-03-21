4週彈性工時連上24天班 勞動部：不違法
媒體報導，4週彈性工時因被排除在七休一之外，且只規定每2週要有2天例假，因此可能造成勞工有連上24天的情況發生，勞動部今天表示，的確可連上24天班不違法。
勞動部今天證實，的確有連續上24天不違法的情況，但勞動部強調各行業必須先經勞資會議的同意，才會列入4週彈性工時的名單之中，且更要經過勞動部評估，才有核准公告的可能。
勞動基準法實施以來，勞動部考慮不同行業之間各有其差異性，允許有適用2週、8週及4週彈性工時的空間。
不過由於4週彈性工時被排除在7休1規定之外，且只規定每2週需有2天例假，因此若雇主要求勞工在休息日加班，並將勞工例假日排在4週中的最前面2天及最後2天，這樣就可能有連續上24天班的情況發生。
不過，勞動部表示，雖然4週彈性工時有讓勞工連續上24天不違法的漏洞，但實際上是否真的有此情況，會持續蒐集觀察，並強調這跟一例一休並沒有關係。
根據勞基法規定，適用於4週彈性工時的行業包含加油站業者、理髮及美容業、農會及漁會、社會教育事業及一般旅館業等。1060321
(中央社)
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