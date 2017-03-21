美女與野獸能在大馬上映一刀未剪完整版

我要評比

「美女與野獸」終於上訴成功，不僅能在馬來西亞上映，甚至能以一刀未剪的完整版姿態在大銀幕出現！

這部動畫改編的電影，獲准在30日全面上映，但基於一些敏感情節，電影將列入「P13」輔導級級別，即13歲以下兒童須有家長陪同才能觀賞。

目前，各大電影院已陸續在臉書上公佈這項消息，許多網友也紛紛轉載。

大馬電檢局原先顧慮大馬民情，要刪除「美女與野獸」三個包含複雜情感、歌詞性暗示以及最後場景等鏡頭才能上映。

基於無法以完整版上映「美女與野獸」，美國華特迪士尼公司在15日正式宣布，電影將放棄馬來西亞市場，不在當地上映。不過，之後傳出電影公司與電檢局繼續溝通，最終達成了今天的結果。1060321

(中央社)