國際奧林匹克路跑 5月宜蘭起跑

我要評比

中華奧會主辦的國際奧林匹克路跑活動今年邁入30年，中華奧會今天表示，邀請宜蘭縣政府及106全國運籌備處共同主辦，將於5月7日在宜蘭運動公園開跑。

今天下午在宜蘭的試跑記者會，由106全運會吉祥物「古弟」帶領大家做完活力暖身操後，「最強上班族跑者」陳瑋琳、宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君，以及「運動美女主播」魏華萱共同領跑。

游雅君表示，長年在各地參賽，自己不斷地追求卓越，挑戰突破自我極限，這次回到家鄉宜蘭參加國際奧林匹克路跑，感覺特別親切，期待能夠再創佳績破紀錄。

中華奧會秘書長沈依婷表示，為了推廣全民運動，從1988年起響應國際奧會的號召舉辦路跑活動迄今，成為中華奧會歷史最悠久的活動。

沈依婷指出，今年首度以「榮耀30從心出發」為主題，邀請民眾與中華奧會共同回顧，重新找回自我，莫忘初衷，共同為宜蘭全運會喝采而跑。1060321

(中央社)