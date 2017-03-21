南韓民眾最不喜歡的國家 大陸取代日本
南韓峨山政策研究院一項最新調查顯示，美國在南韓境內部署終端高空防衛系統（THAAD），引發南韓與中國大陸的爭端，使中國大陸如今取代日本，成為南韓民眾最不喜歡的國家。
新加坡聯合早報報導，峨山政策研究院6至8日對1000名南韓成年人展開調查。結果顯示，在1至10分的積分上，中國大陸平均只獲得3.21分的好感，遠低於1月份的4.31分。
同一份調查顯示，日本1月間只獲得南韓受訪者3.56分的好感，而3月6至8日的調查雖也下滑到3.33分，但仍高於中國大陸的3.21分。
報導指出，由於日本1910至1945年曾殖民統治韓國，加上日軍二戰期間強招20萬韓國婦女充當慰安婦，除了北韓以外，日本一直是南韓民眾最不喜歡的國家。
然而，由於THAAD系統的部署引發中國大陸強烈不滿，進而採取一系列反制措施，使中國大陸如今取代日本，成為南韓民眾最不喜歡的國家。
峨山政策研究院對此表示，南韓民眾對中國大陸的好感度大幅下降是「令人意外的」。更令人意外的是，南韓民眾對日本的好感度，比對中國大陸要高。1060321
(中央社)
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