胡瓏貿回母校 讓體育役更有意義
「胡瓏貿回母校」公益活動今在信義國中舉行，胡瓏貿是服12天體育役補充兵，他透過活動分享個人經驗，甚至親身參與教學，不但讓學弟妹們收穫良多，更讓自己短短12天的服役生涯更有意義，堪稱「雙贏」局面。
胡瓏貿並非首位舉辦相關公益活動的體育役役男，過去棒球、足球等役男也曾舉辦類似活動，活動主要由體育署與國訓中心合作，而公益活動則是配合內政部役政署的政策，希望役男能多參與公益活動，包括捐血等，但體育役男有專長，可回饋給社會。
國訓中心強調，接下來有機會將繼續舉辦類似活動，讓體育役男有機會透過體育專長，一方面兼顧比賽與訓練，還能從事有意義的公益教學；體育署則強調，體育役男投身公益，更重要的目的，是希望向役政署爭取更多體育役役男的員額，讓更多運動員受惠。
(中時電子報)
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