參加輔導班衝刺 弘光進修部3學生考取乙級證照

弘光科大食科系進修部大四同學曾新祐(右)、林家洋(左)考取兩張乙級證照。（陳淑娥攝）

弘光科大食品科技系進修部大四學生參加中式麵食乙級證照考試，有3位同學順利通過檢定，他們白天上班、晚上上課，抽空參加系上的證照輔導班，加上把握時間練習，畢業前順利考取乙級證照，印證了「用心念進修部也能學到一身好技藝！」

「進大學念書就要有目標！」食科系進修部曾新祐、林家洋、王長麟三位同學，一邊上課一邊上班，仍選擇挑戰自我參加中式麵食乙級證照，其中，曾新祐、林家洋已有烘焙乙級證照，王長麟也有兩張烘焙丙級證照，未來不約而同想要到高中職上課傳授技藝，他們異口同聲說，「考到證照對進入職場有多一層優勢和保障。」

曾新祐小時候媽媽會教做小點心，自己跟著烹飪學習，慢慢地對食品加工產生興趣，他設定目標，希望畢業前可以考取兩張證照，因此，把握時間每天至少都練習4小時以上，同時參加系上的考照輔導班，不懂就問老師，很開心在畢業前，順利完成目標。

林家洋，同樣也拿到中式麵食乙級、烘焙食品乙級證照兩張證照，他說，從高中起對烘培很有興趣，在考照前密集訓練，練習時產品做不好，心情受影響會很沮喪，但是，每次都有找出失敗的原因，從失敗中學習。

王長麟從大一起就在早餐店打工，平常生活費都靠自己打拼賺來，他說，從高中起就念烘焙，大學也選擇念相關科系，儘管白天上班很辛苦，不過，每次休假就會加強練習。

食科系主任柯耀筆指出，進修部同學的確比較辛苦，白天上班，晚上上課，能夠考取乙級證照真的不容易，也證明「用心念進修部也能學到一身好技藝！」

(中時)