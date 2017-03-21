賣淫女子攜毒遭逮 竟一派輕鬆自稱染梅毒

台南一名馬姓女子疑在台南公園賣淫，21日凌晨因攜毒遭警方逮捕，警方在她背包發現一疊約10萬元假鈔，馬女告知警方賣淫遭白嫖原委，警方同情她的遭遇同時，馬女卻一派輕鬆，「沒差，反正我有梅毒」，當場讓警傻眼兼無言。

警方指出，40歲馬姓女子有輕度智障，因沒錢買毒品，才到公園賣淫賺錢，每次收費500到1000元不等，被捕時，身上只剩21元及一疊假鈔。馬女供稱，當時剛完事，對方疑為街友，拿一個厚厚紅包給她，她事後才發現裡頭都是假鈔，氣得在大半夜從台南公園走到台南火車站找人。

警方訊後，依毒品危害防制條例送辦，至於馬女涉嫌賣淫部分，因找不到男客及其他性交易證據，無法依社會秩序維護法處置，但針對馬女自稱有梅毒，也已請衛生局抽血檢驗。

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(中時)