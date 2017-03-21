小米與富士康合作 在印度設第二座工廠
中國大陸手機品牌小米在印度市場大賣，第一座工廠產能已經不敷使用，小米決定，在印度市場開闢第二座工廠生產小米手機，一樣委由富士康負責生產。
「德干紀事報」（Deccan Chronicle）今天報導，小米印度分公司副總裁兼總經理詹恩（Manu Jain）昨天在印度市場發表紅米4A手機時表示，由於第一座工廠已經以100%的產能在運轉，仍無法滿足印度市場需求，小米已決定在印度開闢第二座工廠。
小米在印度的第二座工廠，和第一座一樣，都委託由富士康經營與生產。這二座工廠將設在安德拉省（Andhra Pradesh）斯里市（Sri City）。
詹恩在去年年中時，就曾透露小米在印度的手機產能已達臨界點，與富士康正在討論設立第二座工廠。
小米透露，第二座工廠設立後，在印度製造的比例將達到95%。
小米是在2014年7月進入印度市場，小米委託富士康的第一座工廠在2015年8月投產。
小米希望紅米4A新機，能延續銷售佳績，持續拓展印度的市占率。1060321
(中央社)
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