北韓核六方會談美國團長尹汝尚訪首爾

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正在南韓訪問的北韓核問題六方會談美方團長、美國國務院對北韓政策特別代表尹汝尚今天相繼會晤南韓潛在總統候選人，就「薩德」入韓和北韓核問題交換意見。

南韓媒體報導，尹汝尚（Joseph Yun）與正黨國會議員劉承旼共進早餐，隨後與最大在野黨共同民主黨潛在總統候選人、忠清南道知事安熙正舉行閉門會談。

安熙正方面相關人士透露，雙方就「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）部署南韓、北韓核彈及韓美、韓中、韓日關係進行深入探討。

韓聯社指出，尹汝尚明天還將會晤共同民主黨前黨魁文在寅政策諮詢組織的相關人士。

為探討對北韓政策上相關合作事宜，尹汝尚17至23日先後前往北京和首爾訪問。1060321

(中央社)