越南3男酒後鬧事 水庫放掉200萬公升水

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越南官員今天說，3名酒醉男子在中部富安省鬧事，打開蓄水庫水門，放掉200萬公升水，毀壞大片作物，並可能導致炎熱季節缺水。

法新社報導，3名酒後鬧事的男子3月15日在富安省放掉200萬公升的水，約等於800個奧林匹克標準泳池的水量。3人已被捕。

官員說，大水沖走數公頃甘蔗田，並在2個鄰近小村摧毀數千公噸作物。

地方警察說，炎熱季節已近，這起事件可能造成用水短缺和乾旱。

英文越南新聞網（Vietnam net）引述越南之聲（VOV）報導，初步估據，造成的損失約達3億越南盾（1萬3300美元）。（譯者：中央社羅苑韶）1060321

(中央社)