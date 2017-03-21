澎湖鯨魚洞媲美馬爾他藍窗
澎湖小門嶼的「鯨魚洞」，可以媲美馬爾他著名「藍窗」海蝕門，國人不用出國，一樣可以置身宛如歐風美景裡。
觀光局澎管處表示，位於歐洲馬爾他著名「藍窗」海蝕門美景，每年吸引超過千萬來自世界各地的遊客前往觀賞，最近在一場暴風雨中崩塌消失。
澎管處長方正光指出，澎湖「鯨魚洞」原為玄武岩海崖，經過海水長期不斷的侵蝕作用，終成現今的「海蝕拱門」，因外型近似鯨魚頭露出水面而得名。
他說，上帝把「蔚藍之窗」關上了，但澎湖還保留一個「鯨魚之洞」，「鯨魚洞」獨特的地質景觀，有如「海蝕拱門」，不必出國就能親近欣賞。
除了鯨魚洞，小門嶼全島面積只有0.5平方公里，但地質地形景觀，卻是澎湖群島的縮影，堪稱戶外地質教室，還有在地特有的蜂巢田式菜宅、石敢當等人文特色景觀，值得遊客一遊。1060321
(中央社)
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