環境APP隨拍即傳 隨時分享空品心情

環保署今天表示，環境即時通APP導入群眾外包精神，推出空品心情分享功能，民眾可以隨時在臉書上分享利用照片及文字紀錄下來的體驗心情，增進與朋友的互動。

環保署環境監測APP今早更新至最新版本，增加了空品心情分享功能。環保署表示，民眾可以透過此功能，隨時拍照紀錄，並分享照片到個人臉書，也可以在APP空品心情地圖查看最新的分享動態，達到「民眾即感測器」的目的。

環保署指出，今年台灣宗教盛事大甲媽祖遶境活動即將來臨，環保署將派員到廟宇及重要活動地點機動進行監測，並將監測數據及動態資訊上傳至愛環境資訊網，民眾可以上網瀏覽感測器即時數據及其他人分享的空品心情照片，一起關心活動與環境品質。

環保署強調，未來APP將持續整合不同類型的感測器，擴大感測資料搜集層面，以發展具個人化、適地性的環境資訊服務與功能，讓民眾可以隨時隨地掌握在地環境資訊。1060321

(中央社)