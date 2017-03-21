全球物價最貴10大城市 亞洲國家佔半數

經濟學人智庫(The Economist Intelligence Unit )發表最新的《全球居住成本調查》，新加坡連續四年蟬聯全球物價最昂貴城市。(美聯社)

經濟學人智庫(The Economist Intelligence Unit )發表最新的《全球居住成本調查》，物價最高的前十大城市中，有一半是亞洲城市，其中新加坡以及香港蟬聯榜首及第二。

經濟學人智庫針對全球133個城市進行「全球居住成本調查」，分析超過150項商品物價的調查顯示，新加坡連續四年蟬聯全球物價最昂貴城市，主因為購車成本最高，其服飾價格也是世界第二貴，不過對於個人護理，日常用品等類別，新加坡仍然明顯比其他城市便宜。

物價最高前10大城市當中，亞洲城市就佔了五名，該調查編輯表示「這是一個重大的變化」。除了新加坡及香港外，亞洲城市還有排行第4及第5的日本東京和大阪，以及第6的首爾。經濟學人智庫表示，由於日圓在過去一年持續升值，因此東京與大阪的排名大躍升；首爾較去年前進2名的原因則與經濟以及韓元漸強、商品價格及收入同步上升有關。

今年物價最高的十大城市依次為新加坡、香港、蘇黎世、東京、大阪、首爾、日內瓦、巴黎、紐約、哥本哈根。紐約是進入前十的唯一一個美國城市，因美元走弱，從去年的第七名降至第九名。

此外，英國倫敦今年跌出前10名，主因為英國脫歐所帶來的經濟不確定性，以及受英鎊重挫影響。

(中時電子報)