陸一帶一路官網上線 年內實現多種語言
大陸於2013年提出「一帶一路」戰略後，積極推動與沿線國家的經濟合作，希望借此提升中國在國際間的地位及重要性。「一帶一路」官網亦於21日正式上線，網站微博、微信亦同步開通。運行初期，該網僅提供中、英兩個語言版本，官方表示，今年內將實現中、英、俄、法、西班牙等多種語言版本運行。
據官方網站資料顯示，「中國一帶一路網」是由推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室作為指導單位，國家信息中心主辦。網站開通初期，設置海外要聞、國內要聞、政策環境、五通發展、基礎數據、共話絲路等主要訊息類欄目，同時開設「一帶一路」基礎數據庫、政策庫、項目庫、企業庫與人才庫等服務類欄目。
官網的設立希望可造到及時回應國內外重大關切，科學準確闡釋「一帶一路」核心理念，權威發布解讀國內外有關「一帶一路」政策法規，全面客觀介紹「一帶一路」建設的新進展新成果。亦為沿線各國企業、社團組織和公民積極參與「一帶一路」建設提供訊息服務和互動交流。
(旺報)
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