雷朋電視辯論吞敗 歐元喜攻1.08美元

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法國周一舉行首場總統大選電視辯論，結果5個候選人中以走中間路線的馬克宏(Emmanuel Macron)表現最獲民眾肯定，民調居排頭的極右派反歐盟候選人雷朋(Marine Le Pen)僅排第3。歐元受此激勵強升，並攻上1.08美元，美元指數則跌破100點大關。

周二歐洲匯市早盤，歐元越過1.08美元大關，最高觸及1.0804美元，大漲0.6％，改寫2月2日以來新高價。

除了歐元強升，英鎊亦同步大漲近0.9％，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數應聲摜破100點支撐，來到99.90點，為6周來首度低於100點，單日貶幅超過0.4％。

(工商)