見習近平 以色列總理：堅持一中

中國大陸國家主席習近平21日在北京會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡，宣布雙方建立創新全面夥伴關係，共建一帶一路框架內，穩步推進重大合作項目；以國總理則在會面中，提及了「繼續堅持一個中國政策」。

據中國外交部網站消息，2017年3月21日，中國國家主席習近平在釣魚台國賓館會見以色列總理內塔尼亞胡，宣布雙方建立創新全面夥伴關係。

習近平指出，中以建交25年來，雙邊關係總體保持平穩健康發展。兩國高層互訪頻繁，務實合作穩步推進，人文交流日益密切。特別是近年來，中以創新合作有力推動了兩國關係持續向好發展。兩國建立創新全面夥伴關係將進一步推動中以創新合作，更好實現優勢互補，為兩國人民帶來更多實實在在的好處。雙方要加強政治溝通，密切各領域各層級交往，增進相互了解和信任；要加強發展戰略對接，在共建一帶一路框架內，穩步推進重大合作項目，重點加強科技創新、水資源、農業、醫療衛生、清潔能源等領域合作，拓展兩國務實合作深度和廣度；要鞏固兩國關係民意基礎，加強教育、文化交流合作。

習近平強調，中國同中東國家聯繫越來越緊密。一個和平、穩定、發展的中東符合包括中以在內各方的共同利益。以巴問題始終對中東局勢有著長期深遠影響，中方讚賞以方將繼續以兩國方案為基礎處理以巴問題。儘早實現以、巴兩個國家比鄰而居、和平共處，既是以巴雙方乃至整個中東地區的福祉所在，也是國際社會眾望所歸。

以色列內塔尼亞胡表示，此次訪中成果豐碩。以中友好交往歷史悠久。以色列十分欽佩中國的歷史、發展成就和在當今國際社會的重要作用。以色列將繼續堅持一個中國政策，願以此次建立以中創新全面夥伴關係為契機，充分發揮兩國科技創新優勢，深化雙方在清潔能源、農業、投資、金融、醫療服務等領域密切合作，造福兩國人民，並促進世界發展繁榮。以方願積極參與一帶一路框架下基礎設施等合作。以色列願看到中國在中東事務中發揮更大作用。

(旺報)