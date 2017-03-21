日韓霧霾怨中國 大陸外交部：需要科學專業研究

近來中國周邊國家如韓國、日本的民眾，對中國的空氣污染擴散到他們的國家表示不滿。中國大陸外交部21日回應表示，這需要進行科學和專業的研究論證，願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。

針對日韓等國將國內的空氣汙染矛頭指向中國，中國外交部發言人華春瑩21日表示，空氣污染問題的確是當前中國政府正在下大力氣處理的問題。在剛剛結束的兩會總理記者會上，李克強總理也就這個問題闡述了中國政府的立場。中國政府致力於讓中國人民盡快享有更多藍天和清潔空氣的決心是堅定不移的。同時解決這個問題也需要一個過程。

華春瑩接著說，至於是不是中國的空氣污染影響到了周邊國家，這需要進行科學和專業的研究論證，建議可以向中國的環保部門直接進行了解。

華春瑩表示，據她的了解，中國的環保部門與其他國家，包括周邊鄰國保持著密切溝通。我們願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。

(旺報)