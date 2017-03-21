日韓霧霾怨中國 大陸外交部：需要科學專業研究
近來中國周邊國家如韓國、日本的民眾，對中國的空氣污染擴散到他們的國家表示不滿。中國大陸外交部21日回應表示，這需要進行科學和專業的研究論證，願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。
針對日韓等國將國內的空氣汙染矛頭指向中國，中國外交部發言人華春瑩21日表示，空氣污染問題的確是當前中國政府正在下大力氣處理的問題。在剛剛結束的兩會總理記者會上，李克強總理也就這個問題闡述了中國政府的立場。中國政府致力於讓中國人民盡快享有更多藍天和清潔空氣的決心是堅定不移的。同時解決這個問題也需要一個過程。
華春瑩接著說，至於是不是中國的空氣污染影響到了周邊國家，這需要進行科學和專業的研究論證，建議可以向中國的環保部門直接進行了解。
華春瑩表示，據她的了解，中國的環保部門與其他國家，包括周邊鄰國保持著密切溝通。我們願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。