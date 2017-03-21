陸投資驅動經濟 專家憂心
大陸經濟最主要的驅動力就是投資拉動，而投資中主要看房地產，這個模式牽引了中國經濟10年。特別是2007年以後，歐美相繼爆發金融危機，導致我們出口大不如前，所以投資拉動經濟就顯得格外重要。但這條路還能走多遠？
百度百家網21日刊出「齊俊傑看財經」的文章，稱大家心裡很清楚，之前就反復強調過經濟不再搞強刺激，但面對經濟減速。心裡實在是越來越慌。直到2015年的3月30日，推出330新政，開始對房地產鬆綁，而配合房地產政策放鬆，央行也連續的降息降准，8個月的時間，1年期貸款利率，從年初的5.6%，調降到了4.35%。
這樣的寬鬆和刺激力度，先是推高了2015年的股市，當股市泡沫破裂後，又推高了2015年底的債市。隨後就是2016年開始的樓市。資產價格一個一個的膨脹，也一個一個炸掉。股市炸了，債市也在去年底危機了。只有樓市現在還在瘋狂。
(旺報)
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