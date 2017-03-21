生產機械製品產生惡臭及噪音 後龍溪州居民怒

我要評比

從事鋼鐵鑄造業的意鑫合金公司在苗栗後龍溪州設廠3年多，鋼鐵鑄造過程中不定時產生臭氣、灰燼及空氣汙染，當地居民不勝其擾，多次向廠方反應改善汙染情形，汙染問題仍未改善，居民憤怒的說，「要把工廠趕出溪州！」

溪州里民今在溪州里民活動中心召開陳情會，縣府環保局長、後龍鎮長及縣議員等地方民代相當重視汙染問題。

後龍鎮長朱秋隆說，意鑫合金公司從事鑄造業，研磨過程會產生臭氣也有空氣汙染問題，溪州居民多次請廠方改善未獲重視，居民訴求是請他們遷廠，還給地方乾淨的生活環境。

縣府環保局說，近年陸續接獲民眾陳情，指出工廠在鋼鐵鑄造過程不訂期會產生臭味，環保局主動稽查12次，稽查過程發現廠房設備操作條件與當時核發的空汙許可證不符，已依法告發10萬元。

環保局長劉伯舒在會中提出後續管制3個方向，環保局將於2周內邀請專家學者針對該公司製程、原物料及空氣汙染防制設備功能評鑑以及深度稽查，並依據空汙操作許可證查核操作條件及參數，一週內執行排放管道各項污染物及周界異味檢測，在該公司下風處設置24小時揮發性有機物連續監測設備，監測空氣汙染物排放情形。

(中時)