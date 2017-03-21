東南科大創意產品設計系學子 獲iF設計獎入圍

東南科大創意產品設計系朱世翔、林瑞捷與盧威任同學iF入圍作品「換衣青花Transform」。（東南科大提供）

德國漢諾威iF設計獎一向有設計「奧斯卡獎」的美譽，同時也是全球設計學院共同參與最重要的比賽。今年以「交通生態、公共價值、未來生活、美好家庭生活」四大設計主題進行徵選，2017年有超過一萬餘件作品參賽，入圍的有1559件，其中台灣有154件，東南科技大學創意產品設計系共計8件作品榮獲「iF設計獎」入圍，表現著實亮眼。

東南科技大學創意產品設計系入圍作品中朱世翔及林瑞捷和盧威任三位同學的「換衣青花Transform」是從中華文化發想，打造東方文化生活器物；吳政頤和高詩雅及黃征育的作品「平衡線Balanced Lines」運用張力橋的工程結構結合工藝，打造新世代的燈具；以及現代時尚簡約風格的「風暴STROM」空氣清淨機，有效降低PM2.5的汙染問題。

所創作的作品都是以營造美好家庭生活著手，同時兼具未來生活感。呂宇婷及王妍婷和蘇倩如三位同學的「Cooling Filter」作品，則從台灣和全球文化發想，打造生活文創器物，展現當代居家生活的多元生命力。

值得一提，創意產品設計系大三同學于紹軒個人就入圍了四件作品，其「未來生態水槽」植物過濾水循環系統、「酒桌」展現東方詩意山水與美酒、「石形椅」回收棉絮製作探討仿玉石紋理、「波聲響音-台灣印象」能因應各種聆聽需求做表現，設計能量優異，尤其令人讚嘆。

東南科大校長李清吟表示，創新設計學院的創意產品設計系甫成立五年，就有8件作品獲獎，在私立科大名列前茅，是相當亮眼的表現。也衷心期盼這些設計新銳獲獎的創意作品，有朝一日能夠實際改善世人的生活方式。

(中時)