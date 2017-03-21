印度貧富不均 億萬富豪人數全球第4

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根據美國「富比世」（Forbes）今天公布的2017年全球富豪榜，貧富嚴重不均的印度，富豪人數首次破百，達到101人，印度首富仍由穆克什（Mukesh Ambani）蟬聯。

根據這份「富比世」公布最新的富豪榜單，印度列入榜單的人數首度破百，達到101人，人數排名全球第4，首富仍由信實工業集團（Reliance Industries）董事長穆克什蟬聯。

事業橫跨石油、天然氣、電信等領域的穆克什，在全球富豪榜中以232億美元（新台幣近7055.75億元）身家排名全球第33名，名次比先前下滑。

曾與穆克什發生爭執的穆克什弟弟安尼爾（Anil Ambani），也以27億美元（新台幣821.14億元）身家，排名全球745名。

此外，這份富豪榜單上，還有近20名印度裔富豪，他們在海外賺取財富，並由以英國為基地的辛杜佳（Hinduja）家族居首，以157億美元（新台幣近4774.8億元）的財富排名全球第64名。

這份富豪榜單還有4名印度婦女上榜，由曾是亞洲最富有女性金德爾（Savitri Jindal）領軍，她所領導的家族財富達52億美元（新台幣1581.46億元），位居全球303名。

金德爾所領導的鋼鐵電力集團「金德爾集團」（OPJindal Group），旗下金德爾全球大學和台灣關係良好，校內設有台灣教育中心，除開設華語課程外，也經常與台灣合作為印度軍方等開設專業華語課程，同時舉辦台印學生交流活動。1060321

(中央社)