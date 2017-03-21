環團籲彰縣府追討台化不當利得 賠償縣民健康損失
環保署訴願會日前決議撤銷彰縣府駁回台化申請展延的行政處分，使台化彰化廠訴願成功，環團21日集結在縣府廣場演出行動劇，諷刺台化10多年來用騙的讓縣府核發許可，賺取不當利得，要求縣府應立即撤銷台化2011年燃煤許可證，並表示將號召彰化人向台化集體求償。
對此台化公司表示不願再回應；而環保局長江培根則指，環保局正積極洽詢行政法學者專家、律師、法制處等，就訴願決定內容及相關法令規定，做後續適法處理。
彰化縣環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟，要健康婆婆媽媽團中部團、縣議員林世賢、醫師李武波等人上午在縣府廣場集結，並以角色扮演洪福源與王文淵，演出行動劇來反諷台化與台塑集團，呼籲台化應加速轉型，履行環評承諾，善待台灣土地上的所有人民。
「台化回不去了！」要健康婆婆媽媽團顏淑女說，台化從2001年起申請許可證時，並未依相關辦法，主動勾選將1999年環評結論納入許可內容，導致縣府一再錯發許可，已違反誠信與信賴保護原則，自始違法的原許可證本應撤銷，且已經屆期失其效力，一切回到原點，除非重頭提出申請核發操作許可證，否則不可能再復工。
彰化縣環保聯盟總幹事施月英批評，台化不願重提申請，卻因訴願成功沾沾自喜，還敢幻想天文數字國賠。因此環團聯合呼籲彰縣府應立即依環評法第17條，撤銷台化100年後的3張燃煤許可證，並追討15年來的不當利得；台化必須賠償彰化人失去的健康，還給彰化縣民一個公道。
(中時)
關鍵字：台化
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