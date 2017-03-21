李沛旭演活癡情憨厚水電工　被封可愛「黏黏哥」

李沛旭劇中對小薰展開熱烈追求。（三立）

李沛旭劇中對小薰展開熱烈追求。（三立）

李沛旭劇中對小薰展開熱烈追求。（三立）

李沛旭首度挑大樑擔綱男主角，在三立、東森八點華劇《只為你停留》演活了愛家、憨厚又癡情的水電工長兄喬師傅，隨著該劇收視穩定成長，外型壯碩、個性可愛的他也擄獲了更多女性觀眾，觀眾覺得他與小薰的情感對手戲演得細膩又深情，十足的好男人，特別是當他劇中對小薰一見鍾情，便使出緊迫盯人的大絕招，想獲得對方青睞，還被冠上「黏黏哥」的可愛外號。

觀眾對他劇中熱烈追求小薰有兩派意見，一派覺得如果看到對方拒絕，就不要再鬼打牆了，另一派則覺得對這種高學歷的女生，如果不用死纏這招，哪裡追得到，且這麼深情專情的男人應該列入保育類才對。李沛旭笑說，其實自己在真實生活中根本不可能用「纏」這一招，因為太不像李沛旭了，他認為一直纏一位女人根本是在擾民，有時或許反而會達到反效果，讓對方成快閃族見到面就想逃。

小薰被問如果真遇到有人對自己使出緊盯黏人的攻勢該怎麼辦，她說，她在感情上算是理智型，真沒辦法一定會講明白，讓對方知道不可能，畢竟當不成情人還可以當朋友。

這次與李沛旭配對演出，小薰說：「沛旭哥很可愛，黏人又討喜，畢竟阿騰這角色其實滿不好演，不像一般華劇男主角，阿騰師傅感情太豐富了，所以演出太多會煩，過少又無趣！」她覺得李沛旭把阿騰這角色拿捏得很到位！且李沛旭根本就是「哏王」，每次她要故作正經，看李沛旭追她的傻呼呼模樣都讓她幾乎笑場。

小薰說，她最怕未來會有吻戲，因為覺得李沛旭就像自己的哥哥ㄧ樣，如果想像跟自己哥哥親吻，肯定會大笑。

(中時)