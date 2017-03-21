政務官不滿遭警盤查 彰市長邱建富：EQ管理要加強
客委會主委不滿遭警盤查，彰化市長邱建富認為，保持理性、好好說就可以的事情，不應過度苛責、放大，強調政務官與民選首長都應加強EQ管理，並批民進黨執政就是這樣，才導致歷來中部四縣市綠營首長無法連任。
邱建富回憶起7年前，他初任市長時就職的第二天，因白天行程太忙，晚間回到市長辦公室加班到深夜，離去時不慎誤觸警鈴驚動保全到場，他雖表明身分，卻反遭保全質疑。
「邱建富是誰？市長不是叫這個名字。」由於保全員不認得他，公司又未即時更新資料，導致文件中登記的市長姓名不符，保全員打電話層層確認，邱建富耐心靜候近20分鐘，才完成身分確認，對方在禮貌致歉後放行讓他離開。
隔天保全公司經理親自到公所致歉，並表示將開除保全員，邱建富反問，基層保全依規定做事、盡忠職守，若要究責，是否應檢討未主動更新資料的上級主管？幫保全員保住了工作。
邱建富認為，不論保全或警察都是為了維護多數人安全，依照規定做事、執法，實在不應過度苛責，強調政務官與民選首長一樣，EQ管理都需加強；他也批評，民進黨執政的問題，就是因為身段不夠柔軟、謙卑，才導致中部四縣市首長、縣轄市長，除了他之外，尚無人能成功連任。
(中時)
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