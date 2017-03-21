恆河和亞穆納河 印度授予法人地位
印度法院宣布聖河恆河和亞穆納河（Yamuna）為有生命實體，給予他們與人類相同的法律權利。不過，分析家說，此舉可能無助保護或保持河流乾淨。
紐西蘭幾天前才賦予境內精神河流旺加努伊河（Whanganui）類似的權利，是全世界第一例。
法新社報導，恆河起源地北阿坎德省（Uttarakhand）高等法院昨晚宣布，恆河為「有生命實體，擁有法人地位」及所有對等權利。
省府高等法院指出，採取此一非比尋常步驟，是因為這兩條河流「正失去其存在性」。
法院裁決說：「此一情況需要特殊作法，進行保存和保育這些河流。」
恆河是印度最長、最神聖的河流，朝聖者在恆河裡進行儀式性沐浴，死後將骨灰灑在河裡，目前恆河已因未經處理污水和工業廢棄物而高度汙染。
總理莫迪（Narendra Modi）2014年競選時承諾要重新活化恆河，還任命部長投入這項工作，但是3年來成果好壞參半。（譯者：中央社羅苑韶）1060321
(中央社)
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