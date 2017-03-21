澳小子假勇跳鱷魚河 遭心儀英姐姐打槍

澳洲一名酒醉青少年為了追求心儀的英國女背包客，跳進鱷魚成群的河裡被咬傷，差點小命不保。但逞勇的結果是慘遭打槍，女方說，不會因這種令人擔心的假浪漫行為動心。

法新社及英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澳洲青少年戴鮑（Lee de Paauw）19日被英國女背包客派特森（Sophie Paterson）電暈，派特森言語一激，他就立刻跳進昆士蘭省因尼斯費鎮（Innisfail）鱷魚眾多的強史東河（Johnstone River）。

戴鮑一跳進河裡，一隻鹹水鱷就纏住他的手臂。18歲的戴鮑一拳往鱷魚的頭揍過去後，鱷魚才鬆口，他幸運逃過一劫，只以骨折收場，縫了幾針。

他說，這麼做是為了博取正妹背包客歡心，「她真的很美，而且對我很好」。

但24歲的派特森告訴澳洲「第7頻道新聞網」（Channel Seven News），戴鮑沒有贏得她的心。

她說：「我要是因為這種事而動心，那就太扭曲了。拿自己的生命冒險，根本不有趣。老實說，那是很恐怖的經歷。」

派特森說，如果工作允許，她會去拜訪戴鮑，但沒打算和他約會，因為「他對我來說年紀太小了」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060321

(中央社)