冬季特奧 中華累積3金2銀1銅
2017年奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會，中華代表團今天在雙人花式滑冰融合組項目取得1金1銅，雪鞋100公尺項目拿下2金2銀，目前累積3金2銀1銅。
中華花式滑冰隊僅派出4名選手，特奧選手吳靜鳳與融合夥伴施冠宇，在雙人花式滑冰融合賽M-L1-2分組摘下金牌；特奧選手程銘哲與融合夥伴李亭誼，則在M-L1-1分組搶下銅牌。
所謂融合夥伴，就是智能正常的一般人，陪特奧運動員練習跟比賽。
雪鞋100公尺項目男子組方面，陳勇自在男子M05分組搶下金牌，賴玟溢則拿下銀牌；黃培杰在M04分組摘下銀牌，同組的方柏翔取得第4。
女子組部分，F05分組由王佳慧摘下金牌，杜淑娟取得第7；F04分組中，徐宜筠和張曉娟分別拿下第4與第8，與獎牌擦身而過。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。