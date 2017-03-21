冬季特奧 中華累積3金2銀1銅

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2017年奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會，中華代表團今天在雙人花式滑冰融合組項目取得1金1銅，雪鞋100公尺項目拿下2金2銀，目前累積3金2銀1銅。

中華花式滑冰隊僅派出4名選手，特奧選手吳靜鳳與融合夥伴施冠宇，在雙人花式滑冰融合賽M-L1-2分組摘下金牌；特奧選手程銘哲與融合夥伴李亭誼，則在M-L1-1分組搶下銅牌。

所謂融合夥伴，就是智能正常的一般人，陪特奧運動員練習跟比賽。

雪鞋100公尺項目男子組方面，陳勇自在男子M05分組搶下金牌，賴玟溢則拿下銀牌；黃培杰在M04分組摘下銀牌，同組的方柏翔取得第4。

女子組部分，F05分組由王佳慧摘下金牌，杜淑娟取得第7；F04分組中，徐宜筠和張曉娟分別拿下第4與第8，與獎牌擦身而過。1060321

(中央社)