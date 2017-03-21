海大產學合作 推出馬賽克藝術教學計畫
台灣海洋大學海洋文創設計產業學系與海大三創基地林子堯藝術團隊產學合作，推出「馬賽克藝術教學計畫」，讓學生一起參與戶外公共藝術創作，增加學生實務經驗。
海大三創基地林子堯藝術團隊承做行政院海岸巡防署海洋巡防總局臺北港海巡基地辦公聽舍新建工程公共藝術海洋保育作品「捍衛海洋•保育生態」，前期作業在海洋大學黃槿公園大草坪進行，由海洋文創設計產業學系一起參與馬塞克磁磚、磁器的裁切、拼貼，預計4月中旬完成，再運至淡水進行現地組裝及最後的修飾。
海大校長張清風表示，海洋文創設計產業學系，式海大新成立的科系，著重整合設計與服務創新，以因應新興的社會人力需求，除了基本的學術涵養之外，更強調學生實作的能力，利用各種產學合作的機會，讓學生可以接觸產業，了解產業現況，並透過實作的經驗，實際參與設計與製作，豐富學生學習的成效。
林子堯表示，這件裝置藝術，以鯨魚做為創作的主架構，由潔白的雙手托著，如同海巡署愛護著海洋生物，更是人類與他們的友誼共存。同時鯨魚巡航於大洋，也象徵海巡艦隊乘風破浪巡守海域，保育海洋資源。而鯨魚身上鑲嵌拼貼而成的海洋生物，透過玻璃馬賽克的繽紛色彩展現出海中生物的多樣、多元性，以及海洋保育的願景。
林子堯說，馬賽克拼貼的創作，在完成基本構圖之後，可以利用間接或直接的方式將拼貼的材料黏貼在作品上，而拼貼的材料可以利用各式素材，包括珠寶、磁磚、碗盤、玻璃、鈕扣等等，想要用什麼、做什麼都可以。透過裁切、修剪、研磨等方式，將拼貼材料修成適合的大小，依作品不同形狀，一一鑲嵌上去。
(旺報)
關鍵字：海大
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