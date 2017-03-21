世界冰球錦標賽 台北小巨蛋開打

2017 IIHF世界U18冰球錦標賽開幕式。(記者林怡宣攝)

練習中的土耳其隊。(記者林怡宣攝)

「2017 IIHF世界U18冰球錦標賽第三級A組」21日正式開打。來自世界各地的冰球好手在台北小巨蛋角逐。

2017 IIHF世界U18冰球錦標賽今晚舉行開幕式，賽事日期為3月21日到3月27日，參加的隊伍有保加利亞、中國、以色列、中華台北、土耳其、紐西蘭等六國。一連7天免費入場，歡迎民眾共襄盛舉，感受冰球的精彩賽事，一同為各國冰球好手加油。

IIHF U18世界錦標賽(IIHF U18 World Championship)是由國際冰球聯合會為來自世界各地的國家18歲以下冰球隊組織的年度活動。國際冰球聯合會會依據參賽隊伍等級分組，僅各組的冠軍方能獲得冠軍賽的入場卷。

中華台北冰球協會黃意中副秘書長表示，舉辦世界冰球錦標賽，有來自世界各國的好手齊聚一堂，達到各國選手交流目的，協會更希望可以透過世界冰球錦標賽，讓更多民眾了解並支持冰球運動，讓冰球運動被看見更是協會不遺餘力推廣的動力。

(旺報)