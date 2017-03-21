寄養阿公伸狼爪蹂躪小姊妹 法院判10年刑
寄養家庭的阿公竟然是色狼！65歲王姓阿公趁著寄養一對小姊妹，不僅多次猥褻女童下體，甚至還當著妹妹的面強迫9歲的姊姊為他口交。新北地院一加重強制性交罪，將這名惡劣的寄養阿公判10年徒刑。
判決指出，由於原本照顧姊妹的寄養媽媽因故南下，2014年9月間小姊妹暫改由65歲的王姓阿公照顧，但他卻等妻子熟睡後，溜進樓上女童的房裡並撫摸女童下體；2天後這名色阿公又摸黑闖入房內並強逼姊姊幫他口交，妹妹受到驚嚇只得一邊假睡，一邊偷瞄色阿公的惡行。
12月間這名色阿公接小姊妹放學，返家後妹妹先在樓下脫鞋，姊姊跟著他上樓，沒想到這個色阿公竟在樓梯間脫掉姊姊的褲子幫她口交，雖然姊姊一再哭喊拒絕，但仍遭王男一逞獸慾。
雖然小姊妹長期遭到色阿公猥褻，卻因害怕遭到懲罰不敢聲張，直到家扶中心再度安排2人去王家時，小姊妹才鼓起勇氣向教會老師表示：「不想去爺爺家」、「阿公對我們做不喜歡的事」。
王男在法院審理時否認犯行，還聲稱是遭到小姊妹的陷害，但他並未通過測謊，且小姊妹指述一致，承審法官斥責王姓阿公劣行造成姊妹身心健康與人格發展的負面影響，依加重強制性交、加重強制猥褻等罪將這名色阿公10年徒刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。