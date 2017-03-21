寄養阿公伸狼爪蹂躪小姊妹 法院判10年刑

寄養家庭的阿公竟然是色狼！65歲王姓阿公趁著寄養一對小姊妹，不僅多次猥褻女童下體，甚至還當著妹妹的面強迫9歲的姊姊為他口交。新北地院一加重強制性交罪，將這名惡劣的寄養阿公判10年徒刑。

判決指出，由於原本照顧姊妹的寄養媽媽因故南下，2014年9月間小姊妹暫改由65歲的王姓阿公照顧，但他卻等妻子熟睡後，溜進樓上女童的房裡並撫摸女童下體；2天後這名色阿公又摸黑闖入房內並強逼姊姊幫他口交，妹妹受到驚嚇只得一邊假睡，一邊偷瞄色阿公的惡行。

12月間這名色阿公接小姊妹放學，返家後妹妹先在樓下脫鞋，姊姊跟著他上樓，沒想到這個色阿公竟在樓梯間脫掉姊姊的褲子幫她口交，雖然姊姊一再哭喊拒絕，但仍遭王男一逞獸慾。

雖然小姊妹長期遭到色阿公猥褻，卻因害怕遭到懲罰不敢聲張，直到家扶中心再度安排2人去王家時，小姊妹才鼓起勇氣向教會老師表示：「不想去爺爺家」、「阿公對我們做不喜歡的事」。

王男在法院審理時否認犯行，還聲稱是遭到小姊妹的陷害，但他並未通過測謊，且小姊妹指述一致，承審法官斥責王姓阿公劣行造成姊妹身心健康與人格發展的負面影響，依加重強制性交、加重強制猥褻等罪將這名色阿公10年徒刑。

(中時)