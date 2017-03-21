321世界睡眠日 東北三省難入睡

我要評比

3月21日為世界睡眠日，安徽某科技公司基於一款擁有3000萬APP用戶的監測結果，分析出《2016中國人睡眠白皮書》。

資料顯示，2016年中國人平均睡眠時長7小時，做夢時間佔比23%。位於東北的哈爾濱、長春、瀋陽三個城市失眠人群比例最高。

2016年大陸人平均睡眠時長7小時，入睡速度是17分鐘，賴床時間為7分鐘，每晚翻身8次，做夢時間佔比23%。根據大數據分析發現，女性睡眠質量比男性好，中學生睡的最少，大學生起的最晚。

統計數據顯示，中學生入眠時間相對比較規律，而青年上班族則最不規律。女性入睡的時間普遍比男性規律。

透過對地域睡眠時長對比，大陸愛睡和失眠城市排行榜出爐；拉薩以7小時28分鐘的睡眠時長，列為大陸愛睡城市排行榜首位，隨後是麗江和寧波。

而在根據失眠人群比例排出的大陸失眠城市排行榜上，東北三省的哈爾濱、長春、瀋陽位列前三位，上海和北京位列該榜的第四和第五位。

此外，失眠人群多達22.5%，其中，2.3%的人存在嚴重的失眠問題，男性嚴重失眠人群比例是女性的兩倍以上。

(旺報)