樂天皇朝季節新品 打卡分享低於85折超優惠！
來自新加坡的中餐集團樂天餐飲集團，來台開幕一年多，以「八色小籠包」廣受台灣饕客好評，即日起樂天皇朝推出以「廣東順德風味」為主題的季節新品。亮點除了有受媒體評選「新加坡最佳流沙包」之稱的竹炭皇金流沙包外，還有一系列廣東美味新鮮上桌！
為了配合春季的清淡口味，本次新品以蒸煮烹調方式為主，但調味取材相當用心，如以健康取向的靈芝豆腐，便是採用特級黃豆及礦物質豐富的泉水，完全手工現做，程序上需經細磨再過濾去渣３次，完全不使用鹽巴及味精等調味品，只靠獨家熬煮醬汁入味，再加入養生靈芝粉，吃得到豆腐的滑嫩和淡淡靈芝香氣。
秘製師傅蒸魚頭則選用頂級鰱魚頭，加入大量的蒜末與薑末新鮮現蒸，魚肉滋味甜美；香蔥格格肉是季節新品中唯一以大火快炒的菜色，選用的是台灣黑毛豬的豬頸肉，配上爽口的洋蔥頭、甜椒、蘆筍等新鮮時蔬，以自製黑胡椒醬汁大火快炒，豬頸肉和時蔬的爽脆口感讓這道菜色口味濃郁卻不鹹膩。
《廣東順德風味季節新品》：
竹炭皇金流沙包-118元/3顆，打卡分享價98元
靈芝山水蒸豆腐- 230元，打卡分享價180元
香蔥格格肉- 430元，打卡分享價360元
秘製師傅蒸魚頭-520元，打卡分享價430元
(中時)
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