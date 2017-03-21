寵物店外棄養紅貴賓 飼主到案遭罰3萬
基隆市安樂區某寵物店外19日發現一隻被棄養的紅貴賓，調閱店外監視器後發現，1名頭戴戴全罩式安全帽、口罩的長髮女子將紅貴賓棄養店門口旋即離去，經通報動保所處理後，今天棄養陳姓女飼主到案供稱，因經濟狀況不佳，平常靠流動攤販維生，收入不穩定，近日因搬家遭房東限制禁止養寵物，一時情急才會棄養犬隻。最後基隆市動保所仍違反動保法處3萬元行政罰鍰，並沒入犬隻。
紅貴賓今日已由獸醫師完成絕育，同時訂於3月28日下午2時開放紅貴賓認養，凡年滿20歲，國內有戶籍民眾，持身分證，均可到寵物銀行動物收容所(七堵區大華三路45-12號，電話24560048、24560148)辦理認養。
動物保護防疫所提醒，寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠，終養牠，如果做不到即是虐待，隨意棄置野外，形同殺害犬隻。無法飼養寵物應尋求各種管道，另民眾若發現動物保護虐待、棄養案件可立即撥打本府1999專線、警察局110專線、動物保護24280677專線報案。你我一起關心身旁動物，讓動物免受虐待、棄養。
(中時)
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