兒童節遊義大 兒童只要1元
1元可以做什麼？義大遊樂世界推出兒童節超狂優惠，凡4/1至4/4期間12歲以下兒童入園只要1元，每張優惠票須於現場票亭搭配購買一張原價全票使用。
義大遊樂世界同步推出兒童月周末現場購票優惠方案，凡4/15-16、4/22-23、及4/29-30連續三周的周六日現場購買優待票(3-12歲兒童使用)，即加贈兒童回遊兌換券乙張，效期至6/30。
為歡慶兒童節，義大遊樂世界規劃豐富的兒童專屬活動，4/1至4/4推出「造飛機大賽」，參賽者將使用比賽專用紙摺出紙飛機，距離靶心最近者即獲勝，有機會獲得電動身高測量器、乖乖桶等獎品。4/1到4/30期間每天有「乖乖公仔歡樂骰子」，乖乖公仔到樂園跟大家玩擲骰子遊戲，還有跟糖果姐姐的PK猜拳擲球「幸運一擲來」，營造滿滿的兒童節歡樂氣氛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。