兒童節遊義大 兒童只要1元

飛天卡打車很受孩子喜愛。（義大遊樂世界提供）

1元可以做什麼？義大遊樂世界推出兒童節超狂優惠，凡4/1至4/4期間12歲以下兒童入園只要1元，每張優惠票須於現場票亭搭配購買一張原價全票使用。

義大遊樂世界同步推出兒童月周末現場購票優惠方案，凡4/15-16、4/22-23、及4/29-30連續三周的周六日現場購買優待票(3-12歲兒童使用)，即加贈兒童回遊兌換券乙張，效期至6/30。

為歡慶兒童節，義大遊樂世界規劃豐富的兒童專屬活動，4/1至4/4推出「造飛機大賽」，參賽者將使用比賽專用紙摺出紙飛機，距離靶心最近者即獲勝，有機會獲得電動身高測量器、乖乖桶等獎品。4/1到4/30期間每天有「乖乖公仔歡樂骰子」，乖乖公仔到樂園跟大家玩擲骰子遊戲，還有跟糖果姐姐的PK猜拳擲球「幸運一擲來」，營造滿滿的兒童節歡樂氣氛。

(中時)