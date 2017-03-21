明道撞成腦震盪 徐靜蕾哭了、李玖哲以為他會死

明道宣傳電影，聊起拍電影甘苦。（明道工作室提供）

明道宣傳電影，聊起拍電影甘苦。（明道工作室提供）

明道與黃立行、白百何、導演徐靜蕾一起宣傳電影，聊起拍電影甘苦。（明道工作室提供）

明道首度飾演硬漢警察。（明道工作室）

明道最近忙著宣傳電影《綁架者》，20日與導演徐靜蕾和主要演員白百何、黃立行到廣州巡演會粉絲，不過大家最關心的還是他為戲受傷的事，一場他吊著鋼絲在7樓攀爬的戲，因工作人員失誤，讓凌空飛起的他，頭部撞上了樓頂鋼板，發出一聲巨響，導演徐靜蕾嚇到當場落淚，她和黃立行都心想「完了」，李玖哲甚至以為他會死，明明很痛的他卻故作輕鬆地說「沒事沒事」，堅持拍完才就醫，後來經診斷有腦震盪，醫生要他休息，但他照常拍戲未請假，想吐現象過了一周才慢慢恢復，敬業精神讓人忍不住豎起大拇指。

他當時怕家人擔心，回家也不敢跟父母說受傷的事。其實，這不是明道第一次為戲受傷，早在2011年他拍《王的女人》時也曾摔馬，造成膝蓋紅腫、大腿拉傷，經診斷是膝蓋骨裂，不能久站，但他堅持不請假，照常拍戲直到殺青。難怪對手演員黃立行感動地說：「很高興跟這種藝人合作，讓我覺得他的魅力是因為他用功。」

《綁架者》3月31日大陸上檔，描述重案組警員林薇（白百何飾）的女兒無故失蹤，她與重案組組長陸然（明道飾）對嫌疑犯楊念（黃立行飾）展開了天羅地網的追捕。過去明道霸道總裁的形象深植人心，這次他脫掉西裝，換上警察制服，還蓄起鬍子，搖身一變成了硬漢，為此他還特別接受跆拳道和拳擊的訓練，親自上陣挑戰大量高難度的動作戲。

首次挑戰硬漢警察角色的他，想盡辦法融入角色，劇中他常熬夜辦案，剛好進組的前一天因故滯留機場，他也靈機一動，想到角色一開始為了尋找失蹤的女孩通宵辦案，為呈現出片中疲累狀態，他決定在機場不睡覺，還設鬧鐘，每10分鐘響一次，以便製造出黑眼圈，後來他問導演要不要化妝時，導演果真說「你這個狀態已經不需要再上妝」。

首度與明道合作的徐靜蕾坦承，一開始並沒有將明道和陸然聯想在一起，直到有次偶然機會，才讓她萌生這個念頭，「之前明道都是偶像明星的感覺，但那次去他們公司再見到他，覺得他成熟很多，皮膚黑黑的，很MAN，碰巧他也願意去做新的嘗試，我們就一拍即合。」

(中時)