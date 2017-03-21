國藝會新獎補助政策 將朝便利與人性化設計

國藝會董事長林曼麗談未來願景。（國藝會提供）

國藝會董事長林曼麗（右）與新任執行長彭俊亨（左）。（國藝會提供）

第8屆國藝會董事長林曼麗1月5日就任後，外界關心國藝會與文化部針對雙方職掌獎補助業務內容，將如何進行調整。林曼麗今表示，《國家文化藝術基金會設置條例》修法已公告，若5月立法院能審查通過，文化部就能在基金捐贈之外，也能編列年度預算挹注，逐年移交常態性的藝文獎補助預算給國藝會執行。這將有效且立即擴大國藝會的獎補助資源。

到任近百日，林曼麗今首度談及未來至少3年的工作願景時提到，國藝會是國家依法成立的藝文獎補助專責機構，每1年執行獎補助經費約1.5億，卻與文化部有諸多疊床架屋的狀況，導致國家獎補助資源的重疊與浪費。國藝會已和文化部紀行密集協商，在強化臂距原則的前提下，與文化部進行整體獎補助資源的通盤檢討與重組。修法之後，文化部可逐年轉移相關獎補助計畫。

林曼麗指出，初期可望移交的是文化部藝術發展司常態性補助計畫，預計第1年金額約2億，之後逐年移轉，目標是文化部常態性的專業藝術補助都將交由國藝會執行，文化部則保有政策性的補助項目。「文化部應執掌國家總體文化政策的方向制定，國藝會則扮演專業治理的第三部門角色」，林曼麗說。

(中時)