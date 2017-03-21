中國一帶一路網上線 微博微信同步開通

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中國大陸「一帶一路」官網—「中國一帶一路網」今天正式上線運行，網站微博、微信也同步開通。

綜合新華社等陸媒報導，中國一帶一路網由國家信息中心主辦，指導單位為推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室。

目前上線的「一帶一路」官網有中、英兩個語言版本，今年內將實現中、英、俄、法、阿、西班牙等多種語言運行。

官網以傳遞訊息、合作共贏等為宗旨，闡釋「一帶一路」核心理念，發布解讀國內外有關「一帶一路」政策法規，客觀介紹「一帶一路」建設的新成果，為企業、社團等參與「一帶一路」建設提供訊息服務和互動交流。

報導指出，目前官網已建立30多個國家機關部委和機構、各省（區、市）、多個沿線合作國家的訊息聯絡機制，提供電腦、手機等終端訪問入口。

報導指出，「一帶一路」國際合作高峰論壇也將於5月在北京舉辦。目前有20多個國家的元首或代表、50多位國際組織負責人、100多位部長級官員將共襄盛舉。1060321

(中央社)