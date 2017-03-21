了解與互信 兩岸一定旺》提勒森亞洲行…執行圍堵朝鮮戰略？王毅：盼冷靜

中視新聞

美國國務卿提勒森結束訪中，對北韓問題似乎未達成新共識?有消息傳出美軍派「灰鷹」無人機進駐南韓，可直接飛到平壤執行「斬首」任務，美國若斬首金正恩，大陸會做何反應?另外，中國大陸國家主席習近平推出的「一帶一路」商機無限，5月中還將召開高峰論壇，目前已經有20國領導人確定出席，台灣要如何搭上順風車翻轉經濟?

本集來賓：中國社科院台研所副所長 朱衛東，軍事評論員 黃敬平，前北市副市長 李永萍，國際趨勢專家 方恩格，國際政治專家 陳一新

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(中時電子報)