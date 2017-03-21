機師差點「酒駕」 民航局：遠航機師全面酒測

遠東航空驚傳機師差點「酒駕」！3月7日遠航一名從高雄飛往澎湖馬公的葉姓正機師，於上午6點多到高雄站報到，被高雄站航務組抽測酒精含量達0.52毫克／公升，竟超標法定值4倍多，遠航立即要求其停飛並通報民航局，民航局表示最嚴重將吊銷該機師駕駛員檢定證，並已要求遠航對所有執飛前機師酒測。

遠航表示，該機師去年從復興航空轉任，飛國內線，當天被抽測酒精含量超標，立刻要其停飛，並約談該機師，機師說前天與朋友喝酒，以為休息後就不會超標，可見有僥倖心態，已對公司造成極大傷害，會對該機師進行損害求償。遠航將修改內部規定，從原本每月酒測5％機組員，改為飛行前對所有機師、空服員酒測。

該名機師50幾歲，有逾10年飛行經驗，首次被發現酒測值超標，據「航空器飛航作業管理規則」199條規定，機組員血液酒精濃度不得超過0.02％，吐氣酒精濃度不得超過0.1毫克／公升，檢出0.1毫克以下，即必須停飛，由航空公司懲處，超過0.1毫克要立即通報民航局，由民航局介入懲處。

民航局標準組組長林俊良指出，此次遠航機師差點酒駕，遠航第一時間就已通報，是5年以來首例，由於已超過法定酒測值，相當嚴重，民航局可能對該機師處以6萬元至30萬元罰鍰、停飛數月，或直接吊銷其駕駛員檢定證。針對遠航可能未善盡管理職責，已要求遠航在所有機師飛行前酒測，且要嚴加稽核遠航是否落實機師管理計畫，若管理鬆散，可處以60萬至300萬元罰款。

林俊良說，目前航空公司約對2到3成機師酒測，民航局及機場人員也會隨機對5％機師酒測。針對外界質疑比例過低，他說國際間皆採取抽查做法，且機師飛行前，要被告知天氣狀況，並跟機組人員簡報飛行任務，相關人員可藉此觀察機師是否有酒味、精神不濟及情緒不穩定等情形並通報。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)