《指甲刀人魔》北京發布會 張孝全讚周冬雨「彩虹糖」

《指甲刀人魔》發布會，納豆（前）、張孝全（後排右起）、林辰唏、周冬雨、導演關智耀、謝依霖出席。（取自時光網）

張孝全（右）、周冬雨主演的《指甲刀人魔》4月14日在大陸上映。（取自新浪娛樂＠影視大魔王）

由導演關智耀執導，張孝全、周冬雨、謝依霖、林辰唏、納豆等人主演的新片《指甲刀人魔》，今天（3月21日）在北京舉行發布會，預定4月14日在大陸上映。

該片改編自香港導演彭浩翔暢銷小說集《破事兒》中的〈指甲鉗人魔〉單元，2010年曾由曾國祥、尹志文共同執導、拍攝40分鐘的同名短片，由周迅及周俊偉，嚴妍，王溪，張惠等人主演。

《指甲刀人魔》描述歷經前女友背叛的「阿誠」張孝全，認識古怪的女孩「Emily」周冬雨，好不容易放下心防，重新感受到爱情之際，「Emily」愛吃指甲刀、是特殊人類「指甲刀人魔」身分曝光；這個匪夷所思又无法验证真假的情況，對曾遭到背叛的「阿誠」來說，「信任」成了最大考驗。

片中「Emily」有特殊的飲食方式，因此，整場發佈會以「吃」為主題，例如張孝全形容周冬雨是「味道多變的彩虹糖」，因為周冬雨是善戀女孩，他永遠猜不透周冬雨下一秒會變成什麼：「她在工作時有自己獨特的邏輯，她的思維很跳躍，有時候我會跟不上她的思維。她這次演的角色也有點古靈精怪的感覺。我覺得她像是彩虹糖，你永遠猜不出會吃到什麼味道，比較多變。」

周冬雨則是以人參果（楊梅）形容張孝全：「他身材很好，還經常在片場脫掉上衣露肌肉。」周冬雨自己則是「紙片人」典型，她則是自豪地表示怎麼吃都吃不胖：「我什麼都吃，除了不吃指甲刀，而且我從來都沒有刻意去減肥，因為我們家基因就這樣」。

有媒體把周冬雨與2010年短片版《指甲刀人魔》的女主角周迅相比。對此，周冬雨笑說：「我眼睛有那麼大嗎？（周迅有雙大眼睛，周冬雨一笑就成了咪咪眼）我覺得周迅姐挺有靈氣的。她拍的是短片，能跟她有一個這樣的微妙的聯繫，我還挺幸福的，因為之前我也看過她的不少作品。」

(旺報)