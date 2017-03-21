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反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升

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反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
演練中歹徒挾持並濫殺人質。(范揚光攝)
反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
維安特勤隊員準備攻堅搶救人質。(范揚光攝)
反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
維安特勤隊員攻堅後將人質救出。(范揚光攝)
反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
維安特勤隊員從直升機垂降準備攻堅。(范揚光攝)
反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
1輛公車遭歹徒挾持，憲兵特勤隊員強勢攻堅搶救。(范揚光攝)
反恐訓練中心落成 維安戰力可望提升
海巡特勤隊員從屋頂垂降，搜索屋內歹徒。(范揚光攝)

歷時12年，警政署反恐訓練中心今日落成啟用並舉行反恐演練，位於桃園市新屋區的訓練中心設有城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場及反恐戰鬥訓練場等設施，可供國內各軍警及海防特勤單位使用。

內政部長葉俊榮在警政署長陳國恩陪同下出席並視察演練，葉俊榮致詞時表示，樂見國內相關訓練能量提升，有效強化反恐戰力。

在反恐演練中，保大維安特勤隊、憲兵特勤隊、海巡特勤隊及空勤總隊等單位參演，並以「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與救護」、「人質挾持事件與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等項目進行演練，過程十分逼真震撼。

(中時)

關鍵字：反恐訓練訓練場特勤隊中心
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