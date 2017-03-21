嘉義中埔鴿舍疑電線走火釀災 百隻鴿命喪火海

嘉義縣中埔鄉金蘭村一處鴿舍疑電線走火釀災 ，百隻鴿命喪火海。(高錦如翻攝)

嘉義縣中埔鄉金蘭村一處鴿舍今晚６點多因不明原因起火燃燒，消防隊獲報後，在半小時內將火勢撲滅，雖無人傷亡，但上百隻鴿子來不及飛離被活活燒死，起火原因仍待警方調查中。

附近居民指出，晚間發現鴿舍失火後，雖想幫忙，但鴿舍位置較高不利救災，且村里道路狹小，一次只能一輛消防車進來，雖然消防隊迅速將大火撲滅，但百隻鴿子不幸命喪火海。

陳姓鴿主接到消息後，隨即趕往現場，他說，自己因興趣養了100多隻鴿子，平時也會跟朋友一起賽鴿，目前損失也無法估計，但失去這些鴿子讓他相當不捨。

待火勢熄滅後，陳姓鴿主在鴿舍外查看是否還有存活的鴿子，看到一條脫落電線，懷疑是電線走火導致失火，詳細情形仍待警方調查。

(中時)