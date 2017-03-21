雲南車主出奇招 活兔遮車牌

雲南省昆明市遇見汽車車主用活兔子遮車牌，掛在後面的兔子還不時抽動。網友提供的圖片顯示，涉事車輛為一輛雲A號牌的白色小轎車。一隻灰色的兔子被掛在車後，並遮擋號牌的中間部分。

此事曝光後，引起網友熱烈討論。網友紛紛表示：「很殘忍」、「虐待小動物」。也有人認為，無論車主主觀意識如何，其行為已構成遮擋號牌和虐待動物事實，應依法懲治。

對此，昆明市公安局交警支隊20日表示，該行為已違反《中華人民共和國道路交通安全法》第十一條規定，屬故意遮擋機動車號牌；目前正對該車進行進一步調查。

根據《中華人民共和國道路交通安全法》規定，故意遮擋、污損或者不按規定安裝機動車號牌的，可予以二十元以上二百元以下罰款。

另外，根據《雲南省道路交通安全條例》規定，未懸掛或者不按規定懸掛機動車號牌，以及故意遮擋、污損號牌的駕駛機動車處警告或者150元以上200元以下罰款。

(旺報)