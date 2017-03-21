雲南車主出奇招 活兔遮車牌
雲南省昆明市遇見汽車車主用活兔子遮車牌，掛在後面的兔子還不時抽動。網友提供的圖片顯示，涉事車輛為一輛雲A號牌的白色小轎車。一隻灰色的兔子被掛在車後，並遮擋號牌的中間部分。
此事曝光後，引起網友熱烈討論。網友紛紛表示：「很殘忍」、「虐待小動物」。也有人認為，無論車主主觀意識如何，其行為已構成遮擋號牌和虐待動物事實，應依法懲治。
對此，昆明市公安局交警支隊20日表示，該行為已違反《中華人民共和國道路交通安全法》第十一條規定，屬故意遮擋機動車號牌；目前正對該車進行進一步調查。
根據《中華人民共和國道路交通安全法》規定，故意遮擋、污損或者不按規定安裝機動車號牌的，可予以二十元以上二百元以下罰款。
另外，根據《雲南省道路交通安全條例》規定，未懸掛或者不按規定懸掛機動車號牌，以及故意遮擋、污損號牌的駕駛機動車處警告或者150元以上200元以下罰款。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。