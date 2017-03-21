反恐訓練唯一女特勤：女性身段柔軟 不硬碰硬

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該名女性霹靂小組成員參與反恐訓練，證明巾幗不讓鬚眉。（楊明峰攝）

女性霹靂小組成員身份特殊，不能曝光身份。（楊明峰攝）

內政部警政署防恐訓練中心21日舉行揭牌啟用典禮，同時上演大規模反恐演練，動員213人次軍警特勤、直升機，其中有1名新北市警察局霹靂小組女隊員，參與「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與暖區救護」、「人質挾持事件攻擊演練與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等反恐演練，展現巾幗不讓鬚眉實力。

該名女隊員為新北市警察局霹靂小組的唯一女性成員，因任務特殊，身份受到嚴格保密，不透露詳細背景與身份。

她說，霹靂小組訓練過程辛苦，「回憶起來都會掉眼淚」，雖然女性身體與男性有先天差異，盡量克服，她認為，現代多元犯罪型態，需要女性執法者、女性特勤人員，女性有身段柔軟優點，不採取硬碰硬，在「柔性勸說上有顯著效果」。

(中時)