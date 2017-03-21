反恐訓練唯一女特勤：女性身段柔軟 不硬碰硬
內政部警政署防恐訓練中心21日舉行揭牌啟用典禮，同時上演大規模反恐演練，動員213人次軍警特勤、直升機，其中有1名新北市警察局霹靂小組女隊員，參與「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與暖區救護」、「人質挾持事件攻擊演練與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等反恐演練，展現巾幗不讓鬚眉實力。
該名女隊員為新北市警察局霹靂小組的唯一女性成員，因任務特殊，身份受到嚴格保密，不透露詳細背景與身份。
她說，霹靂小組訓練過程辛苦，「回憶起來都會掉眼淚」，雖然女性身體與男性有先天差異，盡量克服，她認為，現代多元犯罪型態，需要女性執法者、女性特勤人員，女性有身段柔軟優點，不採取硬碰硬，在「柔性勸說上有顯著效果」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。