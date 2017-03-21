日AV女優界阿嬤帝塚真織 80歲引退
獻身色情電影十年的日本最高齡AV女優80歲的帝塚真織（Maori Tezuka），宣布引退。
法新社及馬來西亞媒體「Free Malaysia Today」報導，曾是歌劇演員的帝塚真織71歲投身日本欣欣向榮的銀髮族色情產業。
她告訴日本媒體：「燈一亮，你就是盡力而為。」她說：「我沒後悔，但如果男演員不是我的菜，拍攝就會變得很辛苦。」
帝塚對捲土重來則沒把話說死。她說：「拍片從來就不是為了錢。已經有人問我，是否願意在2、3年後重返，我回答，我會考慮此事。」
銀髮色情產業在日本擁有很大市場，日本約3400萬人、即1/4人口超過65歲。
產業內部人士表示，日本色情產業一年撈進約200億美元，當中老人色情片約占市場1/4。1060321
(中央社)
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