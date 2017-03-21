司法改革納入警政議題 內政部長樂見提建言

司法改革國是會議雖然沒有警察機關代表，但有多位學者、檢察官、法官在論壇上針對警察微罪處分權及不解送人犯等議題進行討論，內政部長葉俊榮表示，警察是刑事司法體系的一環，身居偵查犯罪、保護被害人的第一線，調查蒐證的結果更影響當事人的權益、檢察官的偵處，以及法院的審判，所以樂見司改注意到警政議題，內政部並提出建言，希望對建立精密的偵查、司法有所助益。

葉俊榮表示，司法改革國是會議主要要解決民怨，並且回應民眾對司法的期待。警察站在偵查犯罪、維護社會治安的第一線，各項勤務作為都與民眾權益息息相關。如果法制規範不合理或不完備，除直接影響民眾的權益外，對於警察偵查、蒐證的效能也有不利影響。

內政部表示， 支持司改國是會議討論微罪案件分流議題，並舉採行微罪案件分流制度的日本為例，將特定微罪案件交由警察機關處理，讓檢察官及法院可專注重大案件的偵查與審判，我國若能參考日本作法，微罪案件交由警察處理，現行犯可免解送，透過制度設計劃出特定的微罪範圍、建立司法機關的監督機制、提升警察的專業素養等，都是未來可思考解決的方向，達成當事人、檢察機關、法院及警察機關四贏的目標。

內政部並提出建立警察專業化的目標，例如，建議司法文書統一由郵務送達；通緝犯長途解送耗費大量警力，法警人力不足應自行謀求解決；調度司法警察條例不合時宜，宜檢討廢止等。

內政部解釋，因為警察員額較多，24小時值勤的特性，造成其他行政或司法機關要求協助或協辦的業務不斷增加，不但造成基層員警沉重負擔，也影響警察本職工作執行，妨礙專業化程度提升，對刑案偵辦的品質更難以有效提高。

葉俊榮表示，內政部一直為警察改善合理的辦案空間，爭取合宜的工作環境，基層警察長期為社會安全、治安穩定、人民更有保障而努力，但仍時常聽聞基層員警因過勞而倒下，讓人深感難過與不捨。希望能將與司法改革相關的警政議題納入考量，共同建立精緻司法。

(中時)